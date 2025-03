Torna la Beach arena: "Ma va protetto il fratino"

Per organizzare i concerti estivi sulla spiaggia libera di fronte all’ex colonia Bolognese, serviranno i bodyguard a protezione del fratino. E’ una delle condizioni poste nel bando con il quale il Comune va a disciplinare l’utilizzo della spiaggia libera per l’organizzazione di concerti e spettacoli, nel periodo che va dal 10 luglio al 24 agosto.

Nelle estati precedenti a gestire la Rimini beach arena è sempre stato Enrico Galli, il patron delle discoteche Altromondo e Cocoricò. È praticamente scontata la sua partecipazione al bando. Galli sarà della partita, anche se quest’anno l’avviso pubblico è arrivato in ritardo rispetto alle tempi del 2024. Il Comune crede nei concerti sulla sabbia con migliaia di persone, ma a determinate condizioni, per tutelare il fratino, il piccolo uccello che nidifica in questo tratto di spiaggia. "I soggetti interessati all’organizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo e attività di intrattenimento – dicono da Palazzo Garampi – per ogni attività di montaggio e di smontaggio di attrezzature, palchi o altro dovranno approntare un servizio di vigilanza, preferibilmente in collaborazione con le associazioni preposte alla tutela della fauna ornitologica. E tutte le attività di pulizia e sistemazione dell’arenile interessato dall’occupazione, dovranno essere svolte manualmente o con mezzi a lenta movimentazione e sempre con servizio di vigilanza dedicato". Inoltre "andrà mantenuta idonea l’area appositamente delimitata sulla spiaggia libera della colonia Bolognese nei pressi del confine con il Rio Asse, al fine di mantenere uno spazio delimitato per la nidificazione dei fratini". I concerti dovranno terminare entro l’una di notte salvo eccezioni approvate da Arpae. Le domande per gestire l’arena estiva andranno presentate entro il 17 aprile.