Torna la ruota panoramica al porto: "Ingresso ridotto per i bellariesi"

A Igea Marina torna la ruota panoramica sul portocanale. I lavori sono partiti ieri, ma per vedere pronta la nuova attrazione bisognerà attendere il 25 aprile. Alla gestione (dopo aver vinto il bando del Comune, della durata di sei anni) la famiglia Tamassia che a giugno aprirà anche il lunapark sempre a Bellaria Igea Marina. "La ruota sarà uguale a quella già vista l’anno scorso – spiega il gestore Mattia Tamassia – con un colore leggermente diverso. Sarà alta 32 metri e dotata di 24 cabine, di cui una speciale che potrà ospitare anche persone disabili". La particolarità di questa ruota panoramica sarà proprio l’assenza totale di barriere architettoniche.

La ruota sarà sempre in movimento per poter ammirare così il mare Adriatico, la città e la costa da una prospettiva diversa. "È un’attrazione che piace molto ai turisti ma anche ai cittadini di Bellaria – continua Tamassia – E proprio per i residenti abbiamo pensato di fare per quest’anno un prezzo speciale, ridotto". E ancora: "Con l’arrivo del nuovo pennello di scogliere al porto, quest’anno il panorama sarà sicuramente diversa e il prossimo sarà ancora meglio". In azione in questi giorni c’è una squadra di cinque persone che sta lavorando a pieno ritmo, montando pezzo per pezzo, per fare in modo che la ruota sia completamente allestita già questo sabato. "L’intento è inaugurare l’attrazione il 25 aprile, per la festa della Liberazione – conclude il gestore – La ruota rimarrà a Bellaria fino a fine estate"

m.c.