Tornano i laboratori pensati dagli allievi

Visto il successo dell’iniziativa, l’Associazione studentesca e la scuola superiore propongono anche quest’anno le giornate di laboratori, che si terranno oggi, domani e sabato presso l’istituto. Le attività di laboratorio sono ideate, programmate e realizzate dagli studenti stessi, in collaborazione con gli insegnanti della scuola e con il supporto di alcune professionalità esterne. Le proposte spaziano negli ambiti più diversi: corsi sulla realizzazione di un podcast, scacchi, giornalismo sportivo, letteratura, cineforum, laboratori scientifici ed artistici, corsi naturalistici e di botanica, laboratori di progettazione di spazi esterni, ma non mancano anche attività sportive. L’idea è nata dall’Associazione studentesca per portare il proprio contributo all’offerta formativa con attività che intercettano gli interessi degli studenti.