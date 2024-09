Tornano le misure anti-smog. Ecco la mappa dei divieti

Occhio alla circolazione, da martedì a Riccione tornano in vigore le disposizioni antismog previste dal Piano aria integrato regionale dell’Emilia-Romagna. Rimarranno attive fino al 31 marzo 2025. Dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 18,30, si prevede il blocco della circolazione dei veicoli più inquinanti. L’area interessata al divieto di circolazione comprende la zona urbana a mare della Flaminia, eccetto la stessa ex Ss16 e alcuni tratti come viale Torino dal confine con Misano Adriatico, i viali Pullè e D’Annunzio dal confine con Rimini, i viali Vercelli, Aosta, Angeloni, Portofino, Castrocaro, Vittorio Emanuele II, Einaudi, Ceccarini (tra il Vittorio Emanuele II e il delle Magnolie), nonché i viali delle Magnolie e XIX Ottobre (tra il Panoramica e il Diaz), il Panoramica (tra viale XIX Ottobre e il Santorre di Santarosa), quest’ultimo percorribile tra i viali Panoramica e Adriatica. Si aggiungono i viali Giovanni da Verrazzano, Milano, Frosinone, Formia, corso Fratelli Cervi (tra il Frosinone e il Formia), il Ruffini (tra il Cervi e piazza Unità), viale Lazio (tra il Formia e l’accesso al parcheggio della biblioteca), i viali Bonderno e Cortemaggiore (tra il Bonderno e il Lungorio), nonché lo stesso Lungorio e viale dei Mille (tra il Lungorio e il Parini), e viale Catullo (tra il Parini e l’accesso al parcheggio del palacongressi). Durante le domeniche ecologiche, i veicoli soggetti a limitazione dal lunedì al venerdì non potranno circolare, compresi i diesel fino a Euro 5. Il blocco interessa pure i veicoli a benzina fino agli Euro 2, i diesel fino agli Euro 4, i Gpl/benzina e metano/benzina fino agli Euro 1, così i ciclomotori e motocicli fino agli Euro 1.