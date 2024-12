Tra corsette e camminate. Ecco come smaltire le calorie

Cena della Vigilia e pranzo di Natale per buttar su chili. Ma c’è anche chi ha deciso di festeggiare con una corsetta o una camminata natalizia. A Coriano si è ripetuta l’iniziativa della ‘Corsetta di Natale’. Tanti i partecipanti che hanno aderito anche quest’anno. Ad attendere i podisti in centro del paese c’erano Serafino Monti e Claudio Grandi che hanno preparato e allestito il punto ristoro. Non è stata l’unica camminata di Natale. E’ da domenica che si susseguono iniziative simili. Al Parco degli artisti hanno ben pensato di anticipare le migliaia di calorie da incamerare tra la Vigilia e il giorno di Natale con una camminata di 8 chilometri e una cicloturistica dei Babbo Natale per stradisti e mountan bike di 16 chilometri. Il percorso prevedeva anche un passaggio nel centro storico di Rimini per poi proseguire sul lungomare procedendo verso Bellaria e Santarcangelo, per poi rientrare a Vergiano dove si trova il parco degli artisti.

Per la sera della Vigilia c’è stato chi ha unito l’attività fisica alla tradizione. E’ accaduto con la Camminata della Natività organizzata dalla Pedivella asd con partenza del Duomo di Rimini nel cuore del centro storico per giungere al Santuario delle Grazie dove i partecipati hanno preso parte alla messa. Un invito a muoversi e ad ‘andare’ come fecero millenni fa i pastori che nella notte della nascita di Gesù andarono incontro alla luce. Un gesto simbolico terminato dopo la messa con un bicchiere di vin brulè, una fetta di panettone e un brindisi per gli auguri di Natale. Per chi ha preferito alle camminate la maratona a tavola il bagno 26 ieri mattina ha offerto l’occasione di smaltire un po’ di calorie con il Work out per le feste.