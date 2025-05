Tra diritti e formazione i progetti attivi per scolari e studenti

"Tante iniziative e progetti, che con il volgere al termine dell’anno scolastico proseguono gettando anche le basi per il futuro della didattica e dalla formazione". Così l’assessore alla scuola Francesco Grassi, che elenca alcune iniziative. A partire dal ‘Tavolo 0/6’ i cui lavori sono incentrati sui servizi destinati ai bambini da 0 a 6 anni. Nei giorni scorsi la secondaria di primo grado ha fatto la sua conoscenza con una ventina di alunni provenienti dall’Ecuador, ospiti della città per dieci giorni. Tutti gli alunni delle primarie oggi parteciperanno alla ‘giornata del menu senza glutine’, promossa da Comune e gestore del servizio Gemos in occasione della Settimana nazionale della celiachia.

Domani alle 18 alla Torre Saracena, sarà inaugurata una mostra dedicata all’evoluzione naturale del gesto grafico nei bambini, promossa da Gelso e Piccolo Geso, con l’Allende.