Tragedia dopo la disco: raccolta fondi per aiutare la moglie del professore morto

"Abbiamo deciso di realizzare una raccolta fondi. E’ il nostro aiuto concreto alla famiglia di Daniele. Tutto sarà integralmente inviato a Ilda, compagna di vita di Daniele, e al loro bambino che sta per nascere, per far sentire così loro l’affetto e la vicinanza da parte di tutti noi". Gli amici del ricercatore e docente universitario Daniele Di Marino, scomparso lo scorso 16 giugno a 42 anni a Bellaria Igea Marina, hanno lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe in sua memoria. Il docente romano insegnava biologia molecolare al dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente dell’università di Ancona. Era uno scienziato riconosciuto a livello mondiale, per le sue ricerche sul cancro e sulle malattie genetiche, era stato anche volontario della Croce Rossa di Como (città dove risiedeva) durante il periodo del Covid.

"Il suo grande sogno – proseguono gli amici - era quello di diventare papà. Un sogno che stava per esaudire, perché la sua compagna partorirà prima della fine dell’estate. Abbiamo lanciato questa raccolta fondi proprio per aiutare Ilda a crescere il figlio che sta per nascere". Di Marino è scomparso sul lungomare di Bellaria Igea Marina, nella notte tra sabato 15 e domenica 16 giugno. Il docente universitario si trovava in vacanza in Riviera insieme alla moglie incinta di otto mesi. Quella sera si è sentito improvvisamente male dopo aver partecipato, con la compagna, a un concerto al Beky Bay. L’autopsia, svoltasi la settimana scorsa, ha confermato che il decesso del professore sarebbe avvenuto per cause naturali, verosimilmente per via di un malore.

A oggi la raccolta fondi per la moglie di Di Marino ha già superato i 15mila euro, con quasi 130 donazioni. Per contribuire e fare una donazione, basta cliccare al link https://www.gofundme.com/f/daniele-di-marino. L’obiettivo degli amici è quello di raggiungere 25mila euro almeno.

Rita Celli