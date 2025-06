"Turismo in flessione, i Comuni lo ammettano"

"La flessione sul turismo nella Riviera non può essere negata". Pietro Vignali, il presidente del gruppo di Forza Italia nel consiglio regionale, punta il dito sui risultati emersi dal primo quadrimestre di quest’anno in merito ad arrivi turistici in Riviera e pernottamenti. Da Rimini a Riccione, la lettura degli amministratori comunali ha comunque sottolineato note positive. Per Vignali, invece, il segno meno tale rimane: "Invece di dire che va comunque tutto bene e affidarsi alla clemenza del tempo, sarebbe il momento di riconoscere che c’è qualcosa che non funziona e intervenire". Se si guardano le percentuali, a contenere le perdite è stata solo Rimini. Peggio sono andate le altre località costiere della provincia. "Solo Rimini – ammette Vignali – ha un calo contenuto attorno all’1%, con –0,7 sugli arrivi e –1,3 sui pernottamenti. Per il resto, da Ravenna a Cattolica, se si eccettuano le eccezioni in positivo degli arrivi a Cervia e dei pernottamenti a Gatteo, vi sono cali consistenti che superano sempre il 2%, con Cattolica maglia nera sia per gli arrivi (–21,4 %), che per i pernottamenti (–16,8%)".

Il capogruppo degli azzurri si scaglia contro gli amministratori comunali. "Non preoccupano solo i dati in se stessi ma anche il fatto che alcuni amministratori di sinistra persistano nel dichiarare che va tutto bene attribuendo la flessione semplicemente a qualche giorno in più di maltempo rispetto al 2024". Chiaro il riferimento al sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che nella sua analisi aveva rilevato come il periodo preso in considerazione avesse visto 11 giorni di pioggia in più rispetto a un anno fa. Ma Vignali ne ha anche per l’assessore regionale al turismo Roberta Frisoni: "L’assessore, che pure è riminese, è in costante tour per celebrare le attrattività turistiche del territorio regionale, eppure non ha ancora espresso nessuna progettualità. Questi dati dovrebbero dare una scossa per migliorare la promozione turistica e far tornare la Riviera romagnola attrattiva per turisti di paesi che da anni in misura inferiore la frequentano, come tedeschi, svizzeri, francesi, belgi e olandesi". In proposito, nella Riviera riminese i numeri dei turisti stranieri negli ultimi anni sono invece positivi, con aumenti che stanno - in parte - bilanciando le difficoltà mostrate dalla clientela italiana. "Nelle altre regioni costiere del nord Adriatico – conclude Vignali – non si sta vivendo di rendita ma lavorano con profitto per migliorare la loro offerta turistica".