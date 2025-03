Tutta Riccione sale in collina per la festa del Peter Pan

E’ la festa della riccionesi, giunta ormai alla sesta edizione. Si chiama Tutta Riccione, ed è uno degli eventi più attesi della stagione del Peter Pan. Creato da Gianmaria Steiner e Francesco Amadori (in arte Jimmy e Pizzo), l’evento in programma domani sera conta più di cento attività del territorio (bar, ristoranti, negozi, hotel, aziende) che si riuniscono per una notte sulla collina per festeggiare tutti insieme e rendere omaggio alla città di Riccione. L’obiettivo come tutti gli anni è quello di unire tutte le istituzioni e le attività della città, in una manifestazione che gode anche del patrocinio dal Comune di Riccione.

Il filo conduttore della serata si rifà alla Perla verde dell’Adriatico come il simbolo della città. Il flyer è stato realizzato da Alessandro Malossi di Milano, che ha voluto rappresentare tante mani di persone che tengono in alto la perla verde. Il gadget dell’evento è un bracciale in edizione limitata con la perla verde nato dalla collaborazione con la gioielleria Spadarella e ne sono stati realizzati solo 250 pezzi. "Anche questa volta abbiamo occupato ogni spazio del locale con una o più realtà del territorio cercando di ricreare la città all’interno del Peter Pan - raccontano i due organizzatori – . Nella main room durante la cena suoneranno i Nomadune, mentre nel dopocena i dj Tony Lovely e Ciuffo. Nel privè della Batcave ci sarà nella prima sala la Spaghetteria n.5 mentre nella seconda sala il bar Studio 54 e il chiringuito Mavalà. Nel privè Terrace ci saranno i ragazzi del bar Bocciodromo e suoneranno i loro dj. Il menù della cena è stato realizzato in collaborazione con diverse attività: l’antipasto il ristorante Milk, il primo di Allotria, il secondo firmata da Autentico e il dolce l’azienda Moca.

Intanto la discoteca annuncia per il 23 marzo la serata in concomitanza con Cosmoprof, fiera leader mondiale dedicata a tutti i settori dell’industria cosmetica e della bellezza, mentre lunedì 24 si svolgerà al Peter Pan il party ufficiale del Mir, la fiera dedicata alle tecnologie audio, video, luci, in programma a Rimini. Alle 21 party ufficiale con cena ad invito e dopocena; musica a cura di Mappa, Danny Losito, Tanja Monies e Nicola Zucchi, nel dopo cena in console Samuele Sartini e Andrea Zelletta, Arianna Triassi, Eterea, Giada Brincè.