Tutti con il naso all’insù per l’aurora boreale

In giardino, sulla spiaggia o in collina. Tutti con lo smartphone regolato sull’effetto ‘notte’ per allungare il tempo di esposizione e catturare l’aurora boreale. Un evento storico che non accadeva da circa vent’anni, per l’esattezza dal 2003. Fenomeno che è stato visibile nel riminese anche senza gli ‘effetti’ del cellulare. Seppur in modo velato, il cielo ha offerto colorazioni sul rossastro ed anche sul verde. Il fenomeno è stato generato da una intensa tempesta solare. Una intensità tale da generare le aurore sui cieli dell’Europa ed anche in Italia. Sulla costa riminese si sono registrati due momenti di picco del fenomeno. Il primo verso le 22, quando tanti cittadini sono usciti di casa per cogliere le incredibili colorazioni del cielo. Il secondo verso mezzanotte e venti minuti, ed è stato ancor più intenso. In maniera più lieve era previsto anche nella nottata appena trascorsa.