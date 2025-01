Tutti in coda: c’è il Sigep. Navette e 70 vigili in strada per limitare gli ingorghi

Si avvicina il Sigep e i vigili si preparano ad affrontare i giorni dei maxi ingorghi provocati dalla fiera. Anche stavolta lo sforzo della polizia locale per gestire la quantità di mezzi sulle strade sarà importante. Come accade da alcuni anni a questa parte la polizia locale, in sinergia con Ieg e gli altri soggetti coinvolti, ha definito i dettagli del piano straordinario da adottare per gestire l’afflusso e il deflusso al quartiere fieristico durante le giornate di manifestazione, che si terrà tra il 18 e il 22 gennaio.

L’obiettivo è ridurre, per quanto possibile, i disagi sulle principali arterie di collegamento della rete viaria cittadina, soprattutto negli orari di punta, al mattino e nel tardo pomeriggio. I vigili presidieranno oltre 20 punti nevralgici lungo i percorsi che conducono alla Fiera, sia quelli di collegamento verso l’autostrada, sia verso l’asse della Statale 16, la zona mare e la parte sud della città. Nel complesso saranno 70 gli agenti in servizio ogni giorno impegnati su tre turni. Una macchina operativa che vede ‘arruolati’ anche 5 funzionari in servizio esterno e 3 funzionari in centrale radio operativa, oltre a una unità di coordinamento che provvederà a monitorare in tempo reale la circolazione. Per poter intervenire in modo immediato verrà utilizzato ai fini della gestione del traffico il sistema di videosorveglianza puntato su tutti gli snodi principali della viabilità. Avvicinandosi alla Fiera sono previste corsie dedicate per accelerare l’entrata nei parcheggi. Inoltre ci saranno pannelli luminosi a messaggio variabile di grandi dimensioni sulle direttrici dei parcheggi, per indirizzare il pubblico verso quelli liberi.

Verranno potenziati anche i collegamenti dei mezzi di trasporto pubblico. Sarà attivata la linea 9 Shuttle che dalla stazione ferroviaria (in coincidenza con l’arrivo delle corse del Metromare da sud), trasferirà gli ospiti del Sigep fino in fiera, senza fermate intermedie. Attivi da e verso la fiera anche i servizi speciali della linea 5 e della linea 10. Saranno potenziate le fermate dei treni nella stazione interna alla Fiera. Infine ci saranno navette per gli ospiti che alloggeranno nelle strutture alberghiere.