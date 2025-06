Ubriaco litiga in strada. Doveva essere espulso. Denunciato dai vigili

Durante un servizio di presidio del territorio effettuato nella mattinata di venerdì scorso nella zona adiacente al mercato coperto di via Castelfidardo, la polizia locale ha identificato un uomo risultato destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dalla Questura. L’intervento è scaturito da alcune segnalazioni relative a una rissa tra persone in stato di alterazione alcolica. Gli agenti, già presenti nell’area del centro storico nell’ambito dei servizi di controllo e vigilanza, si sono portati sul posto ma non hanno riscontrato situazioni di violenza in corso. Tuttavia, hanno proceduto all’identificazione di alcune persone sospette, che stazionavano nelle adiacenze del mercato. Tra queste, un uomo (classe 1989), non residente a Rimini, è risultato irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un decreto di espulsione a cui è stata data esecuzione, oltre alla denuncia nei suoi confronti.