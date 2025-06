Ucs porta gli alunni nei negozi del centro

Dalla scuola al mondo del lavoro. Nei giorni scorsi, su iniziativa dell’Unione sammarinese commercio e turismo, 38 alunni del secondo anno del liceo economico aziendale di San Marino hanno partecipato a un mini-stage in alcune attività economiche del centro storico "per vivere e toccare con mano – spiegano dall’associazione di categoria – l’utilizzo dei pagamenti elettronici e relativo sistema fiscale Smac card oltre ad apprendere nozioni basilari sulla gestione di una piccola impresa. Poche ore sfruttate al massimo che hanno permesso di coinvolgere i nostri giovani, in maniera più ampia coinvolgendoli nelle varie fasi di vendita al pubblico e dimostrando loro l’importanza di poter dialogare in altre lingue o di come approcciarsi all’accoglienza del cliente". Rispetto allo scorso anno il progetto è stato implementato. "Alcuni titolari di azienda si sono recati a scuola per raccontare ai ragazzi la loro esperienza di imprenditori e rispondere alle loro domande".