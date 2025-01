Un banco per i bimbi malati

Da oggi al 9 marzo, ogni sabato e domenica dalle 17 alle 19, l’associazione nazionale Marinai d’Italia di Riccione allestirà un banco a scopo benefico in viale Ceccarini all’angolo con viale Dante. Al banco sarà possibile acquistare piantine, peluche e gadget dell’associazione, con l’obiettivo di raccogliere fondi che saranno devoluti a favore dei bambini malati. Il banco sarà facilmente riconoscibile: i rappresentanti dell’Anmi saranno presenti in divisa e sarà esposto l’emblema dell’associazione, un’ancora oro sormontata da una corona. L’associazione è impegnata nella valorizzazione della tradizione marinaresca e nautica della città. Le attività svolte includono iniziative estive in mare e invernali sulla terraferma, per mantenere vivo lo spirito marinaresco e il legame con la storia e il territorio. Prevista anche una borsa di studio per gli studenti riccionesi