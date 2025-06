Un Odg di Rete contro il ’killer’

Il caso del killer dei cani nella prossima sessione ripiomberà anche in Consiglio grande e generale. Il movimento civico Rete, infatti, ha presentato un Ordine del giorno che sarà discusso nella sessione che avrà inizio lunedì. Un odg nel quale il partito di opposizione chiede "di costituire – fanno sapere – l’Eccellentissima Camera quale parte civile nel processo, di valutare iniziative legali per attentato alla salute pubblica e di far luce su omissioni investigative e possibili coperture politiche". Domande che Rete porterà in aula nella prossima sessione consiliare. "Ci aspettiamo – dicono dal movimento che siede nei banchi dell’opposizione – massima condivisione da parte di tutte le forze politiche e unità d’intenti per riuscire a porre fine, una volta per tutte, a una vicenda di cronaca vergognosa che si protrae da quasi 15 anni".