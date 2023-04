Un ombrellone a 18 euro ma una tenda arriva a 60

Dalla tenda per la propria famiglia per 60 euro al giorno in zona semi centrale a Riccione, al classico ombrellone con due lettini che si può trovare un po’ in tutti i comuni della riviera riminese in varie zone a partire da 18 euro. Le tariffe degli stabilimenti balneari sono tra le più diverse. Rincari ce ne saranno anche quest’anno, "anche perché tutto aumenta - chiosa il presidente della Coop Bagnini di Riccione, Diego Casadei -. Aumenta il canone del 25%, la tassa rifiuti, tutti i materiali e così via". Ma "ritengo che molti stiano cercando di limitare il più possibile i rincari facendosi carico di parte degli aumenti". C’è anche chi ha deciso di non aumentare di un euro riproponendo le tariffe dello scorso anno. Per il resto i prezzi sono tra i più vari.

Prendiamo le tariffe che una famiglia può trovare una volta arrivata in riviera se capita nella settimana tra il 24 e il 30 di luglio. A Bellariva di Rimini riuscirà a trovare ombrelloni non distanti dalla riva, ma non in prima fila, spendendo poco più di 150 euro. La zona sud di Rimini non brilla per tariffe alte. Qualcosa in più si spende a Marina Centro dove nella zona di piazzale Tripoli la settimana può costare poco meno di 190 euro, ma vicini alla prima fila.

Al contrario se una famiglia si volesse spingere nelle zone centrali di Riccione cambierebbe tutto. Per prima cosa tende e ombrelloni vanno a ruba. Chi volesse assicurarsi lo stagionale, con oltre tre mesi di ombra garantita, dovrebbe sborsare più mille euro, e in diversi casi non sarebbero sufficienti. Se si rimane a poche centinaia di metri dal centro, la settimana presa come riferimento tra il 24 e 30 luglio può arrivare a costare 250 euro in ombrellone con due lettini, salendo a 430 per una tenda. Per spendere meno non serve andare in altre località, ma spostarsi verso il Marano o nella zona sud dove gli stagionali si trovano anche a 700 euro. Cambiano le tariffe giornaliere. Una tenda presa la domenica in agosto può costare circa 30 euro mentre in centro si raddoppia. E cambiano anche quelle settimanali con cifre attorno ai 160 per un ombrellone. Spostandosi a sud di Riccione i prezzi tornano a diminuire. A Misano in alcuni stabilimenti già oggi è un’impresa trovare ombrelloni liberi in alta stagione. Tuttavia nella settimana di vacanza che abbiamo preso come riferimento si possono spendere circa 130 euro per ombrellone e due lettini. A Cattolica volendo cercare uno stabilimento tra il porto e piazzale Primo maggio si riesce a stare sulle 170 euro per l’ombrellone a fine luglio con la propria famiglia.

Andrea Oliva