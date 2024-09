Un pomeriggio con il blues di Ronnie Jones

Nel ricco programma della settima edizione della Giornata mondiale fair play in programma sabato della prossima settimana alle 16 alla Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle si potranno ascoltare alcuni brani musicali del cantante, attore e compositore statunitense Ronald Hugo Jones, in arte Ronnie Jones. Una delle voci più amate degli anni ‘70 e ‘80 che ha conquistato la scena musicale internazionale per la sua musica ispirata da influenze soul, blues, funky ma anche per il suo talento come attore. Durante la sua brillante carriera artistica ha lavorato anche a teatro e al fianco di Renato Zero, Teo Teocoli, Loredana Bertè. E in Italia arrivò al successo con la canzone ‘Rock Your Baby’ e successivamente come attore di teatro nel cast del musical ‘Hair’. Un artista considerato come uno fra i più originali e versatili in Europa ed è stato scoperto dal talent scout Alexis Korner considerato il padre del blues inglese che lo scelse come cantante solista per la band Blues Incorporated in cui suonavano Cyril Davis, Johnny Parker, Jack Bruce e un giovane batterista di nome Ginger Baker.