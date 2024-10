Un premio in Svizzera per Lara Stacchini: "Lo dedico a tutte le donne coraggiose"

La poetessa di Bellaria Igea Marina, Lara Stacchini, ha conquistato un prestigioso riconoscimento al Switzerland literary prize 2024. L’opera La storia di Pilar le è valsa il Premio speciale logos cultura. La cerimonia si è tenuta al Lux art house di Massagno, a Lugano, in Svizzera, alla presenza di importanti figure del mondo della cultura e dello spettacolo. A consegnare il premio è stato Roberto Sarra, presidente dell’associazione culturale Pegasus di Cattolica e ideatore dell’evento. La storia di Pilar, edito da Ponte vecchio con prefazione di Roberto Casalini, è il secondo romanzo della Stacchini ed è ispirato a una storia vera. L’autrice, già nota per le sue raccolte poetiche come Sogno o realtà e Spine, ha saputo trasformare le sue esperienze e le emozioni delle donne in protagoniste forti e simboliche. Stacchini ha spiegato: "Sono partita dalla mia città con gioia, ricevere questo premio è un onore. Dedico il riconoscimento a tutte le donne coraggiose che osano amare e lottare".

a. d. t.