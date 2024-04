Un progettista di luci per la Light al Motion

La Light at Motion, azienda specializzata in progettazione e realizzazione di impianti di illuminazione, con sede a Sassofeltrio, sta cercando un impiegato tecnico da adibire all’attività di progettazione. Si richiedono i seguenti requisiti: diploma di perito tecnico, conoscenza della lingua inglese a livello B1; conoscenza di Autocad, di Solid Works e del pacchetto Office. Sono gradite competenze in ambito meccatronico o elettrico, patente B e auto propria. Si richiede un candidato che sia collaborativo, che abbia passione per il lavoro e desiderio di crescere professionalmente. Il contratto di assunzione proposto è a tempo determinato. L’orario di lavoro sarà a tempo pieno spezzato (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18). L’inserzione è rivolta a candidati ambosessi. Per candidarsi occorre registrarsi con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) e cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse.