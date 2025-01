Una notte dedicata ai Nirvana: sul palco Will Hunt e la sua band

Una serata dedicata a Kurt Cobain e ai Nirvana. Dopo il successo del tour del 2024, in occasione dei 30 anni dalla morte di Cobain, il batterista americano Will Hunt è di nuovo in tournée in Italia per l’omaggio alla leggendaria band con A Night with Nirvana e venerdì farà tappa all’House of Rock di Rimini. Sul palco, insieme al batterista – che è stato anche musicista di Vasco Rossi – si esibiranno Clayton Sturgeon, alla voce e alla chitarra, e Steve Armeli al basso.

"Portare il nostro tributo ai Nirvana in Italia è sempre un’esperienza emozionante e piena di divertimento – spiega Hunt – È un vero onore per noi ripercorrere, come in una sorta di viaggio, la musica di una band che ha lasciato un segno indelebile su intere generazioni. L’energia che si crea con il pubblico è semplicemente contagiosa". Il nuovo tour "rappresenta un’occasione speciale per rendere omaggio a Kurt Cobain e alle sue canzoni indimenticabili".

Durante il concerto di venerdì all’House of Rock saranno riproposti i brani più famosi del gruppo di Seattle. Canzoni come Come As You Are, Smells Like Teen Spirit, In Bloom, Polly, Lithium e Something in the Way, che Hunt e il suo trio interpreteranno con grande energia e stile inconfondibile. Il concerto inizierà intorno alle 22,15, l’ingresso è a pagamento. Per maggiori informazioni rivolgersi al n. 349.560 544 o consultare il sito web dell’House of Rock.