Una Pasqua in discoteca. Ecco Bob Sinclar, il re dei dj

Il Peter Pan sulla collina tra Riccione e Misano è pronto a scartare l’uovo in occasione della Pasqua. E la sorpresa si chiama Bob Sinclar. Nella notte di domenica con il Clorophilla Easter Edition arriverà il dj conosciuto in tutto il mondo.

Bob Sinclar è da decenni una delle figure più autorevoli e longeve nell’universo della musica elettronica. Davvero lunga la sua discografia e soprattutto i successi che lo hanno consacrato a livello planetario. Hit canticchiate da generazioni tra cui Love Generation e World Hold On, diventate numero uno nelle classifiche di tutto il mondo. Tanti anche i suoi set memorabili, basti pensare a quelli al Carnevale di Rio, al festival belga Tomorrowland, ad Ibiza ed in tantissimi altri club. Un po’ un Re Mida dell’elettronica, ciò che si tocca si trasforma in una hit, basti ricordare Ti Sento di Bob Sinclar & Matia Bazar featuring Antonella Ruggiero uscito lo scorso autunno. Domenica insieme al dj e producer francese ci saranno in console Nicola Zucchi e Tanja Monies.

Il Peter Pan è pronto a un periodo di Pasqua con tante sorprese. Il locale sarà aperto venerdì, sabato e nei prefestivi. Non solo disco visto che oltre alle notti da vivere in pista il Peter propone serate a tavola nel proprio ristorante.