Una startup morcianese fa impazzire gli Stati Uniti. Vinto il premio innovazione grazie all’app multilingue

Arriva da Morciano di Romagna un’app per il turismo a 360 gradi e che parla a 30 Paesi, in massima serietà e con zero fake news, premiata pure a Roma alla Camera dei Deputati. VisitaWorld ha ricevuto per la seconda volta il "Premio America Innovazione", conferito dalla Fondazione Italia USA. Un riconoscimento che non prevede autocandidature e viene assegnato tra oltre 14.000 startup italiane, di queste solamente 17 realtà in tutto il Paese hanno avuto l’onore di riceverlo più di una volta, come appunto l’app del morcianese Marco Bacchini (in foto). "Ringraziamo la Fondazione Italia USA per l’autorevole fiducia e per l’impegno nel valorizzare l’innovazione italiana a livello internazionale – spiega Bacchini –. VisitaWorld è una startup con sede a Morciano di Romagna che ha sviluppato un’applicazione turistica multilingua, pensata per semplificare l’accesso a informazioni ufficiali e affidabili turistiche in tutto il mondo. Il progetto, con marchio registrato in oltre 30 Paesi, sarà presto pubblicato e punta a diventare una risorsa concreta per amministrazioni, operatori del turismo e viaggiatori. La nostra applicazione nasce per essere un partner, non un competitor: promuove un Internet ordinato e attendibile, soprattutto senza fake news e senza raccogliere automaticamente contenuti generici. Tutte le informazioni sono verificate e riconducibili ad operatori autorizzati, garantendo massima trasparenza e qualità dei dati". Ed ancora: "Un ringraziamento speciale va ai miei soci Andrea Rodà, Valerio Venturi e Manuel Fraternali, con cui condivido ogni traguardo.Grazie alle associazioni di categoria che ci hanno supportato come CNA, con Marco Misischia ed Elisa Muratori; Confartigianato, con Gabriele Savoia; Art-ER, in particolare il Clust-ER Turismo Emilia-Romagna; APT Romagna, le tre Destinazioni Turistiche Regionali e naturalmente la Regione Emilia-Romagna".

lu.pi.