Undici furti in appena due settimane. L’allarme sicurezza scatena il dibattito politico

I ladri hanno visitato undici appartamenti in due settimana. Un’ondata che non lascia indifferente la politica sammarinese. E scatena le polemiche. "Mentre il governo – dicono dall’opposizione, sponda Repubblica Futura – è in trasferta a inaugurare iniziative natalizie estere al motto di ‘San Marino c’è’, in Repubblica ci sono i ladri che con sempre maggiore frequenza visitano le nostre abitazioni. Riteniamo il tema rilevante e sarebbe auspicabile capire se il governo ha qualche idea in proposito". Le idee in proposito le snocciola, poi, la Democrazia Cristiana. "Rispondiamo con i fatti – dicono dalla Dc – alle polemiche strumentali che negli ultimi giorni hanno cercato di mettere in discussione l’operato del governo. Tra i risultati più significativi già ottenuti ci sono videosorveglianza avanzata con l’installazione di sistemi di monitoraggio ai confini del territorio, rinforzo degli organici con i reclutamenti di nuovi agenti nei tre principali corpi di polizia e il coinvolgimento di giovani nei Corpi volontari e un nuovo presidio a Gualdicciolo con l’apertura di una nuova sede della Guardia di Rocca. Ribadiamo la volontà di continuare a investire nella sicurezza, rispondendo prontamente a ogni esigenza con nuove risorse e strumenti. La sicurezza non è solo una promessa, ma una responsabilità che il governo porta avanti con determinazione". "La sicurezza – dicono dal psd – è un valore che va tutelato e rafforzato, specialmente con l’avvicinarsi dell’accordo di associazione con l’Ue".