United, imprenditori in arrivo. Salvezza e soluzione per lo stadio

C’è aria di cambiamenti in casa United Riccione. Quello di dicembre è stato un mese cruciale per il club che in appena una decina di giorni ha fatto pulizia di giocatori, dirigenza e allenatore. Una squadra passata dal presidente Pasquale Cassese nelle mani di una cordata di imprenditori capitanata dal procuratore sportivo Jonathan Tranquilli. "A breve arriveranno le prime grosse sponsorizzazioni e con loro anche i nomi dei due imprenditori che hanno rilevato lo United – spiega Tranquilli -. Ancora i tempi non sono maturi, posso solo dire che si tratta di due ex presidenti di squadre di serie D e Lega Pro. Quello che è sicuro è dobbiamo puntare a salvarci e rimanere in serie D. Occorre poi trovare una soluzione sul grande problema legato allo stadio: lo United merita di giocare nella sua città e non in altre. Ancora non ho potuto parlare con l’amministrazione, ma nel nuovo anno risolveremo subito questo grande inconveniente". Nel frattempo dai vertici del San Marino Calcio fanno sapere che la squadra giocherà tutto il girone di ritorno proprio al Nicoletti di Riccione che in questo caso verrà occupato dalla squadra estera, nello stesso girone dello United e dal Riccione 1926, in Prima Categoria. In tanto i biancoazzurri si preparano a scendere in campo domenica proprio contro il San Marino: il match si giocherà a porte chiuse allo stadio Sbrighi di Castiglione di Ravenna.

f.t.