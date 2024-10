United, prima il derby poi l’anticipo con il Lentigione

Una domenica senza il calcio giocato e ora un piccolo tour de force. Si preparano San Marino e United Riccione, pronte domani ad andare in campo per il turno infrasettimanale dell’ottava giornata. Il maltempo ha frenato il girone B nello scorso fine settimana. Così, per le due squadre biancazzurre, sono saltate le sfide con Progresso e Fiorenzuola. Match che saranno recuperati, come disposto dal Comitato interregionale della Lega nazionale dilettanti, mercoledì della prossima settimana. Ma prima ci sono in balli altri 180 minuti. Nei quali il San Marino mercoledì affronterà il Prato e lo United al ’Calbi’ proverà a fermare il Ravenna. Due match decisamente importanti, per entrambe. Poi il Riccione sarà nuovamente in campo sabato. Infatti, è stato anticipata di un giorno la partita sul campo del Lentigione. Mentre il San Marino sarà regolarmente sul terreno di gioco domenica, impegnato nel match proprio al ’Benelli’, contro il Ravenna. Incroci che mettono in palio punti già pesantissimi per tutti. Cascione e Beoni pensano a un ’problema’ per volta. Così, sul Titano sotto la lente c’è esclusivamente il match di domani contro quel Prato che sin qui di punti ne ha messi insieme sei, uno in meno rispetto alla squadra sammarinese ma con una gara in più disputata. Infatti, il Prato domenica scorsa, a differenza di tutte le altre del girone, è sceso regolarmente in campo per giocare il derby con la Pistoiese. Match che si è chiuso senza gol e con un punto in tasca ciascuno. Sarà un mercoledì di derby quello di domani per lo United che al ’Calbi’ se la vedrà con un Ravenna che ha voglia, il prima possibile, di rialzare le proprie quotazioni con già nove punti di distacco dal Tau Altopascio primo della classe.

Le designazioni del girone B: Corticella-Cittadella Vis Modena (Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto), Forlì-Lentigione (Francesco Passarotti di Mantova), Piacenza-Sasso Marconi (Michele Piccolo di Pordenone), Pistoiese-Sammaurese (Omar Abou El Ella di Milano), Tau Altopascio-Fiorenzuola (Mattia Maresca di Napoli), United Riccione-Ravenna (Andrea Palmieri di Brindisi), Victor San Marino-Prato (Francesco Aureliano di Rossano), Zenith Prato-Progresso (Guglielmo Noce di Genova).