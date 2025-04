Uomo e robot, la sfida del futuro

"Uomo e robot, un rapporto alla pari?". Domenica terzo appuntamento della rassegna ‘Che cosa fanno oggi i filosofi?’ con Luisa Damiano e Vittorio Gallese. La filosofa e il neuroscienziato in dialogo sul tema ‘Mente, cervello, macchina, robot’. Sono alcune delle riflessioni al centro dell’incontro in programma alle 17 al Centro Culturale Polivalente, moderato da Claudio Paolucci, ordinario di semiotica e filosofia del linguaggio all’Università di Bologna. Damiano e Gallese accompagneranno il pubblico in un’esplorazione filosofica delle frontiere odierne della robotica sociale, mettendone in luce i presupposti teorici e gli sviluppi sperimentali che aprono nuove strade per pensare la mente, la socialità e l’emozionalità umane. Demonizzare la tecnologia significa demonizzare noi stessi. Ciò che dobbiamo fare è studiare le pratiche sociali e individuali che queste tecnologie sollecitano in ognuno di noi.