Vaccino AstraZeneca ritirato: la difesa di Gorini, scienziato che lavorò al siero. "È sicuro, effetti collaterali minimi”

Rimini, 10 maggio 2024 – “Il vaccino di AstraZeneca è sicuro. E si stima che solo nel primo anno di utilizzo abbia salvato 6 milioni di persone". A dirlo è Giacomo Gorini, l’immunologo riminese che fece parte del gruppo di scienziati dell’università Oxford che sviluppò e testò il vaccino di AstraZeneca, dopo che la società l’ha ritirato dal commercio. Dal 7 maggio il suo impiego non è più autorizzato.

Giacomo Gorini: l’immunologo riminese tornerà presto a lavorare a Oxford, dove svilupperà nuovi farmaci contro i tumori

"Considerata la quantità di vaccini disponibili ed efficaci per le nuove varianti di Covid – spiega la società – non c’è più stata domanda per Vaxzevria (è il nome del vaccino AstraZeneca), che di conseguenza non è stato più né prodotto né distribuito". Ritiro che arriva poche settimane dopo che AstraZeneca, nell’ambito del procedimento in corso all’Alta corte di giustizia inglese dopo la class action avviata da 51 persone, ha ammesso che tra gli effetti collaterali del suo vaccino c’è il rischio di trombosi, E in Italia a un 37enne genovese è stato riconosciuto il risarcimento per i danni da vaccino.

Ammetterà che le ultime notizie causano dubbi e timori sul vaccino di AstraZeneca...

"La società ha fatto ciò che doveva fare – osserva Gorini – Non c’è più motivo di continuare a produrlo e distribuirlo: i vaccini sviluppati con la tecnologia mRna (quelli di Pfizer e Moderna) si sono rivelati incredibilmente sicuri ed efficaci. E chi percepisce di aver subito dei danni provocati dal vaccino, è giusto che chieda un risarcimento".

Lei che idea si è fatto?

"Che sul vaccino di AstraZeneca c’è sempre stata tanta pressione fin dal 2020. Forse non è un caso che la tempesta mediatica abbia preso di mira l’unico vaccino fornito da un’azienda al prezzo di costo... Temo che alla prossima pandemia questo non accadrà più".

Gli effetti collaterali del vaccino non sono fake news.

"Ogni farmaco può darne... Ma quello di AstraZeneca è stato un vaccino sicuro: nel primo anno ha salvato almeno 6 milioni di vite. Io ho fatto 3 dosi di AstraZeneca e non ho avuto problemi. Nel mio libro Malattia Y ho spiegato nei dettagli com’è stato sviluppato e realizzato questo vaccino e del perché sia stato tanto criticato sui media e sui social".

Oggi per fortuna la pandemia sembra solo un lontano ricordo: si può dire che la battaglia è definitivamente vinta?

"Nel mondo tante persone si sono vaccinate e il virus ha circolato. Quindi, chi per scelta chi per caso, tutti abbiamo oggi un alto livello di immunità. Il Covid gira ancora, ma non siamo più impreparati e non ci spaventa più come nel 2020. Detto questo, dobbiamo prepararci al rischio di altre pandemie, sperando non siano della portata di questa".