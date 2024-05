"Vandali padroni della spiaggia": è bufera

Occhi elettronici per difendere la spiaggia di Cattolica dall’assalto di balordi, vandali e malviventi. E’ la richiesta che arriva a gran voce dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Flavio Mauro, dopo l’ondata di spaccata, furti (tentati o riusciti) e danneggiamenti che si è abbattuta sulla Regina nella notte tra sabato e domenica. Il tutto mentre il Comune annuncia, in vista dell’estate, il nuovo piano dei controlli e i presidi della polizia locale. "In più occasioni – spiega Mauro – ho sollevato in Consiglio comunale il problema della sicurezza a Cattolica, senza vedere mai alcun riscontro effettivo. Ricordo all’amministrazione comunale che sono proprio gli operatori del comparto turistico il nettare della nostra economia, e pertanto è necessario tutelare in modo puntuale il loro lavoro. Siamo alle porte della stagione estiva e bisogna contrastare in modo deciso questi fenomeni di vandalismo e micro criminalità, non possiamo permetterci di dare l’immagine di una città poco sicura". Per questo motivo, prosegue il consigliere d’opposizione, "come Fratelli d’Italia riteniamo necessario e indispensabile potenziare i sistemi di videosorveglianza, specie in prossimità degli stabilimenti balneari in modo che agiscano da deterrente nei confronti dei criminali che periodicamente danneggiano i nostri operatori e che siano maggiormente efficienti in sede di identificazione degli autori di questi reati. Un occhio di riguardo devono averlo anche i parchi di Cattolica, che spesso sono luogo di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti". Nel frattempo la polizia locale della Regina si prepara ad un giro di vite nelle zone ‘calde’: previsti più controlli da parte dei vigili, principalmente nel fine settimana e nella fascia serale, ma entro giugno il servizio sarà operativo a pieno regime anche con l’apertura del pop up, l’arrivo del personale stagionale e il presidio degli ausiliari fissi ai varchi delle vie Fiume, Matteotti e Lungomare Rasi Spinelli. La postazione del pop up sarà presidiata al mattino dalle 8 alle 10, il pomeriggio dalle 14 alle 16 e alla sera dalle 20 alle 22, e compatibilmente con eventuali chiamate e interventi. "Quest’anno – dice l’assessora alla Polizia locale Claudia Gabellini – oltre ai consueti rinforzi con l’attivazione del servizio serale, abbiamo confermato la Ztl del lungomare e il posizionamento di ausiliari ai varchi e di agenti all’interno della zona mare. È la zona maggiormente frequentata e di aggregazione durante l’estate e quindi è quella dove è più importante prevedere il maggior presidio. Ciò non significa che si abbassi il livello di attenzione sul resto di Cattolica. I controlli continuano costanti su tutti i quartieri della città, parchi e principali arterie del traffico".