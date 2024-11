Vandali scatenati a Santarcangelo: coprono l’autovelox con lo scotch

Uno ’scherzetto’ di Halloween? Sicuramente un atto di vandalismo. L’ennesimo, a Santarcangelo contro i Velocity, le colonnine utilizzate dagli agenti della polizia locale per fare i controlli con gli autovelox. Ormai la gente lo sa bene: gli autovelox sono presenti all’interno dei Velocity solo quando sul posto ci sono i vigili. Il Comune di Santarcangelo ha montato negli ultimi mesi altri 8 di questi box, nelle strade maggiormente segnalate dai residenti per la pericolosità e l’alta velocità. E nel mirino dei vandali in questi giorni è finito il Velocity di via Scalone, dove qualcuno ha pensato bene di mettere del nastro isolante sulla fessura attraverso cui l’autovelox fotografa le targhe dei veicoli.

Un atto che non è passato inosservato. C’è chi ha fotografato il vandalismo contro il Velocity di via Scalone pubblicando l’immagine sui social e scrivendo: "Rispettate i limiti di velocità, anziché cercare certi sotterfugi..". E il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti, informato dell’accaduto, non fa sconti: "Si tratta di un gesto di inciviltà che condanniamo, perché causa un disservizio a tutti i cittadini su un tema così rilevante come la sicurezza stradale. Proprio a questo servono i VeloCity, installati non a caso nelle strade più segnalate dai residenti per l’alta velocità dei veicoli". Tuttavia, conclude Sacchetti, "l’episodio non è stato subito segnalato né all’amministrazione comunale, né alla polizia locale". In Comune sono venuti a saperlo dai social. Ecco perché "chiediamo ancora una volta ai cittadini di segnalare fatti del genere. È un atto di cittadinanza attiva che consente al Comune di intervenire tempestivamente".