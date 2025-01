Verbali ‘in chiaro’ sul sito del Comune

Stai cercando di capire che verbale ti è arrivato a casa? Oppure se hai già pagato una sanzione mentre continuano ad arrivarti avvisi a casa? Sul sito del Comune di Riccione è attivo un servizio on-line che consente di sapere in pochi click tutto quello che si desidera conoscere sul verbale che ci si è visti recapitare. Andando sul sito comunale e scorrendo tra le aree tematiche si può incontrare la sezione dedicata alla ricerca delle sanzioni derivanti dalla violazione del Codice della strada. Si può interrogare il sistema ricercando il verbale di accertamento, relativo al Codice della strada o a regolamenti comunali e illeciti amministrativi, verificandone lo stato. Inoltre per i verbali relativi al Codice della strada è possibile vedere eventuali immagini fatte dall’apparecchiatura autovelox. È anche possibile sfruttare il portale per il pagamento della sanzione on-line.