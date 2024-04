Versi, autori e musica . Torna il festival Inverso

Il numero “10” segna l’edizione 2024 di Inverso, il festival letterario a cura dell’editore Massimo Roccaforte, in programma da domani a lunedì a Santarcangelo tra poesia, autori e musica. Tutti gli incontri si tengono alla Biblioteca Baldini ad eccezione dell’appuntamento finale speciale al Lavatoio. La cultura è un percorso condiviso e nel borgo clementino in questi anni Inverso è nato, cresciuto e si è affermato. Questa è la sua decima edizione e l’anniversario lo condivide con la biblioteca, è infatti nell’aprile 2014 che questa casa della cultura si trasferisce dagli spazi dell’ex manifattura tabacchi per essere inaugurata nella vecchia sede dell’ospedale Franchini. Continuando a seguire la traccia dei numeri, 10x10=100 e su queste candeline si festeggia l’anniversario della nascita del poeta Raffaello Baldini. E nel segno di Lello la rassegna Inverso si apre e si conclude. Domani, a dare il via al festival è l’incontro, alle 16, in compagnia di Simone Casetta che presenta ‘Compatto’, il cofanetto in cui sono racchiuse 47 poesie lette direttamente dalla voce di Baldini. Un lavoro di registrazione realizzato negli anni di residenza di Lello a Milano, edito nel 2019 in collaborazione con il Comune di Santarcangelo, che viene presentato qui per la prima volta ufficialmente. Casetta dialoga con la giornalista Rita Giannini, accompagnato dalle letture dell’attore Pier Paolo Paolizzi. La giornata si conclude con l’appuntamento dedicato alla musica e in particolare all’hip-hop, un movimento musicale entrato nella programmazione del Comune grazie al progetto SanTrap. Alle 17,30 l’autore Valerio Millefoglie presenta il suo spettacolo/dibattito a partire dal libro ‘Tutti vivi’ (Mondadori), in cui racconta come il lutto di quattro genitori orfani dei loro figli si sia trasformato in una ripartenza nel segno della musica rap. Partecipano all’incontro anche i rapper Stefano Word Serio e Irol Mc. La rassegna prosegue domenica, alle 17.30, insieme allo scrittore e sceneggiatore Ermanno Cavazzoni. L’autore presenta il suo nuovo libro ‘Manualetto per la prossima vita’ (Quodlibet), in dialogo con Massimo Roccaforte. La chiusura è affidata a Paolo Nori. Lo scrittore emiliano, legato all’opera del poeta santarcangiolese, gli dona una sua personale dedica lunedì al Lavatoio (ore 21). La serata evento ‘Baldini 100’ si compone come un dialogo tra l’autore e i versi di Lello. Event a ingresso libero; è consigliata la prenotazione al numero 0541/356.299 o via mail: biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it.