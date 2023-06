Via crucis per l’estate ’Imbuto’ sulla Statale: sarà a una sola corsia a causa dei cantieri

Evitate la Statale 16, se potete. Per oltre un mese l’Adriatica diventerà un ’imbuto’, a causa delle modifiche al traffico imposte dai cantieri in corso. Da questo mercoledì e fino al 14 luglio almeno, sulla Statale si viaggerà su una sola corsia per entrambi i sensi di marcia. Le restrizioni si rendono necessarie per rimuovere le barriere new jersey, posizionare i nuovi guardrail e rifare l’asfalto. Il restringimento a due corsie riguarderà il tratto compreso tra la rotonda all’incrocio con le vie Montescudo e Coriano e il sottopasso di via Rodriguez. Saranno inevitabili i disagi sull’Adriatica e lungo le strade alternative, anche perché i divieti arrivano nel pieno dell’estate. Già ieri, con la fine del ponte del 2 giugno e di Rimini Wellness, si viaggiava a passo di lumaca sulla Statale e sulle strade che portano all’A14. Per tutto il periodo di restringimento della carreggiata l’Adriatica sarà presidiata dai vigili, che cercheranno di contenere code e disagi.

Non è finita qui. La Statale resterà completamente chiusa al traffico per un tratto ben più ampio, la notte tra l’8 e il 9 giugno, dalle 20 di sera alle 7 del mattino. La circolazione sarà vietata nel tratto che, in direzione Ravenna, va dalla rotonda delle Befane fino all’incrocio con le vie Coriano e Montescudo, mentre in direzione Riccione sarà chiuso il tratto dall’incrocio con le vie Coriano e Montescudo al sottopasso di via Rodriguez. "Sarà comunque possibile immettersi dalla Ss16 in via Montescudo, e da via Rodriguez si potrà rientrare sulla statale direzione sud", spiega il Comune in una nota. Disagi anche durante la notte tra il 9 e il 10 giugno: sempre dalle 20 alle 7 saranno chiusi tutti gli accessi a mare e a monte della rotonda con le vie Montescudo e Coriano, mentre la Statale resterà percorribile, ma sempre a una sola corsia per entrambi i sensi. In occasione delle chiusure, necessarie per rifare l’asfalto, saranno indicati i percorsi alternativi e sarà potenziata la presenza dei vigili. La buona notizia è che a breve (prima del 15 giugno) aprirà sottopasso ciclopedonale, praticamente finito.

Intanto continua la protesta dei residenti del Rione Clodio, per il traffico che attraversa la zona. "Con il varco Ztl non ancora funzionante e senza i vigili sul posto, il divieto di transito – attaccano – è stato violato sistematicamente di notte. E sabato mattina un pullman che cercava di svoltare in via Ducale ha bloccato il traffico, costringendo i vigili a intervenire. Non si può andare avanti così: il Comune riveda al più presto la viabilità, il piano del traffico qui è fallito".

