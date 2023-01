Via i cassonetti: in centro arrivano altre 4 isole ecologiche

Via altri cassonetti. A Rimini in centro storico con quattro nuove isole ecologiche, con contenitori interrati per la raccolta dei rifiuti nelle vie Cornelia, Montefeltro, XX Settembre e Oberdan, è partita la sperimentazione dei nuovi cassonetti stradali con accesso facilitato. Le isole si aggiungono alle quattro del 2021 e alle sei che arriveranno (i lavori per 2 di queste inizieranno a marzo), per un totale di 14 isole ecologiche previste. È un’altra tappa, spiega il Comune, del percorso di riqualificazione del centro storico riminese che prevede appunto l’installazione di altre quattro isole ecologiche (ciascuna con cinque contenitori) per vetro, organico, carta-cartone, plastica lattine e indifferenziato. L’intervento è finanziato da Hera.