Via il tappo sulla statale. A Natale addio semaforo

Il conto alla rovescia è iniziato per far saltare uno dei tappi sulla statale 16: il semaforo pedonale all’altezza di via della Fiera. La chiusura di via Euterpe ha aumentato la mole di traffico non solo in città, ma anche sulla statale 16 e il semaforo pedonale non fa che peggiorare le cose. E’ in questa parte della Ss16 che i due attraversamenti pedonali regolati da impianto semaforico, quello di via della Fiera e di via Covignano creano rallentamenti e code vanificando la fluidità che le rotonde dovrebbero produrre ai flussi di traffico. Per il semaforo pedonale con via Covignano servirà attendere anni, ma per via della Fiera i tempi sono molto più stretti. L’opera è entrata nell’ultima fase. Le lavorazioni lato monte si avviano al termine. Sono stati completati i muri della pista ciclopedonale lato monte, mentre sono avviate le lavorazioni per completare il ripristino dell’illuminazione nel tratto interessato dai lavori. Sul lato mare, da lunedì riprenderanno gli scavi per poter realizzare la rampa. La tabella di marcia prevede che i lavori vengano completati entro la fine dell’anno. La fase finale del cantiere significa anche che da oggi al completamento dei lavori saranno necessarie solo interventi di minimo impatto, dicono dal municipio, per realizzare le barriere di sicurezza e le finiture. Parallelamente avanzano anche le lavorazioni sul ramo della statale 16 che collegherà quest’ultima alla Ss72 per San Marino che si avviano al completamento con asfalti, barriere ed illuminazione. Sono inoltre iniziati i lavori sulla statale 16 per consentire l’ingresso provvisorio al centro commerciale Cristallo. Ma qui, in base allo stato di avanzamento del cantiere, verrà chiuso l’ingresso da via Della Repubblica per completare le lavorazioni.