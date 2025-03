Via libera a un pacchetto di leggi per la tutela dei consumatori

Misure concrete per garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti, istituita l’Autorità di vigilanza dei consumatori, regole guida per le modalità di comunicazione, le pratiche commerciali e la pubblicità, definendo criteri rigorosi per identificare comportamenti scorretti e aggressivi. Il Consiglio grande e generale ha ratificato nei giorni scorsi tutta una serie di decreti che rinnova il sistema legislativo a protezione dei consumatori. "Questa riforma – spiegano dalla segreteria di Stato all’Industria – che risponde alle richieste delle Associazioni dei consumatori ed è pienamente in linea con le direttive europee, rappresenta un avanzamento strutturale per una maggiore trasparenza, efficacia e tutela per il consumatore. Si tratta di un elemento fondamentale per consolidare la protezione dei cittadini e rafforzare gli standard internazionali, passaggio decisivo in vista dell’accordo di associazione". Si stabiliscono i principi guida per una protezione efficace dei consumatori, "sono stati sviluppati – spiegano dalla Segreteria sammarinese – specifici decreti attuativi per rendere operative le norme e garantire un’applicazione precisa e tempestiva del sistema".

La presidente dell’Autorità di vigilanza sarà l’avvocata Roberta Frascione, "professionista di comprovata esperienza e elevate competenze giuridico-amministrative". E’ stata anche istituita la Camera di Conciliazione, uno strumento alternativo alla via giudiziaria. "Questo organismo – si spiega – offre un percorso semplificato e veloce per la risoluzione delle controversie, attraverso una procedura strutturata che assicura l’equilibrio tra le parti, riducendo al contempo costi e tempi di attesa.

"Le nuove misure, frutto di una importante sinergia e improntate alla massima trasparenza, rappresentano una svolta decisiva per il riconoscimento e la tutela dei diritti dei cittadini, confermando la nostra adesione agli elevati standard europei – dice il segretario di Stato all’Industria, Rossano Fabbri – Con l’adozione del pacchetto normativo, la Repubblica di San Marino dimostra in modo inequivocabile la propria determinazione nel promuovere la massima trasparenza in materia, rafforzando al contempo i rapporti di fiducia con l’ordinamento europeo. Oltre a rispondere alle attuali esigenze di protezione, l’articolato si configura come un modello esemplare di innovazione legislativa a beneficio dell’intera comunità".