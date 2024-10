Via Minghetti: un angolo di caos in centro

Scene di ordinario caos si ripetono quotidianamente all’angolo tra via Minghetti e via Bertani, a due passi dall’Arco d’Augusto e dal suggestivo asfalto rosso che segna il cuore pulsante del centro storico. Quella che potrebbe essere una zona vivibile, sicura e ordinata, si trasforma in un far west di traffico, parcheggi selvaggi e disagi insostenibili, sia per i residenti che per i pedoni.

Il problema, ormai ‘annoso’ secondo chi vive nei dintorni, non sembra trovare soluzione. Le macchine parcheggiate fuori controllo, i camion bloccati in attesa e le file di auto che si accodano strombazzando rendono quasi impossibile muoversi, persino a piedi. A peggiorare la situazione, l’assenza di marciapiedi adeguati e la presenza di rifiuti abbandonati, che fanno di questo angolo di Rimini un esempio di degrado urbano.

I residenti non sanno più a chi rivolgersi. Le multe non sembrano sufficienti e il buon senso, di certo, non basta. "Forse servono i fittoni, o delle telecamere accese che controllino in modo costante la situazione", suggeriscono i cittadini esasperati.

Una soluzione che possa restituire a questo angolo del centro storico dignità e decoro sembra lontana. Ogni giorno, intanto, il disagio cresce e la sensazione è che nessuno voglia prendersi la responsabilità di affrontare e risolvere il problema.

Un paradosso, se si pensa che a pochi metri di distanza si trovano le meraviglie storiche e turistiche della città. Un simbolo di storia e cultura, soffocato dal traffico e dall’incuria.

a. s.