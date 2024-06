Vigili del fuoco. I sindacati contro i tagli al servizio

"Il distaccamento dei vigili del fuoco di Bellaria Igea Marina è stato ridimensionato. Avevamo lanciato un grido di allarme ma è caduto nel vuoto". I sindacati sottolineano la grande differenza rispetto al 2023: "Lo scorso anno il distaccamento era aperto dal 15 giugno al 3 settembre, quest’estate aprirà da sabato al 31 agosto. La notizia più preoccupante riguarda il periodo di apertura h 24: lo scorso anno per 65 giorni, quest’anno solo dal 22 luglio al 20 agosto, per 30 giorni, quando sappiamo che anche le settimane successive al ferragosto sono di grande afflusso di turisti". Per il restante periodo il distaccamento sarà chiuso dalle 20 alle 8. "Nonostante le sollecitazioni fatte a livello nazionale _ continuano i sindacati _ non sono arrivate le risposte che ci aspettavamo. Questi sono i tristi risultati, tagli enormi e risposte di soccorso pericolosamente ridotte".