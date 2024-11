Villaggio e pista di pattinaggio: inaugurazione sabato

Sabato sarà definitivamente inaugurato il Christmas Village di Cattolica ed alcune sue attrazioni: il Christams Lounge di via Bovio con le 12 casine del gusto (venerdì sabato e domenica dalle 11 alle 22, mentre da lunedì a giovedì alle 15 alle 22), la pista di pattinaggio di piazza Primo Maggio (festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 orario continuato venerdì, sabato e domenica, feriali dalle 15 alle 19) e la grande ruota panoramica di piazza Roosevelt. La pista di ghiaccio sarà aperta fino al 6 gennaio 2025, gli amanti dei pattini con le lame, piccoli e adulti, potranno divertirsi e fare movimento indoor. E dopo gli eventi di sabato, cresce l’attesa per l’opening del 7 dicembre, in piazza Roosevelt che si vestirà d’incanto con le magiche evoluzioni aeree e coreografie nel cielo degli acrobati dello Stardust Show.