Viserba, demolito l’asilo nido Peter Pan

Un pezzo di storia che se ne va per fare spazio a un nuovo asilo. A Viserba, per tutta la giornata di ieri, le ruspe hanno lavorato a pieno ritmo nella demolizione del nido Peter Pan, sotto gli occhi incuriositi di molti cittadini. "La scelta del sabato – ha dichiarato la responsabile dei lavori, Monia Colonna – è stata fatta per non disturbare i bimbi che frequentano l’attigua scuola materna". L’asilo, uno dei primi nidi del territorio, era stato inaugurato a metà degli anni ‘70. Generazioni di bambini e di educatrici hanno affollato le sue aule. Molti viserbesi ricordano che l’area dove oggi sorge il polo scolastico, asili compresi, era tutta adibita a orto, così come buona parte del terreno compreso tra la ferrovia e la falesia a monte della Sacramora. Fino agli anni ‘50 la via su cui oggi si affacciano asilo, elementari, medie e Einaudi era solo un viottoletto tra i campi di proprietà dei farmacisti storici di Viserba. Col passaggio dell’area al Comune la strada è stata allargata e intitolata agli ex proprietari, i Morri, i cui discendenti abitano tuttora nella zona. La fine dei lavori è prevista per maggio 2025.