Vistared, 400 multe e nessun ricorso

Sono oltre 400 le multe fatte dai Vistared a Santarcangelo, da quando sono attive le telecamere che multano chi passa con il rosso ai semafori tra la via Emilia e viale Mazzini e sulla Marecchiese (all’incrocio con via Trasversale Marecchia). Una media quindi di 2,5 sanzioni al giorno. Pensare che durante la lunga fase di sperimentazione che ha preceduto l’attivazione, quando le telecamere erano accese ma ancora non venivano fatte le multe, gli impianti ai due semafori rilevavano complessivamente una ventina di infrazioni al giorno. Un numero sceso drasticamente da quando i Vistared (dall’1 settembre) hanno iniziato a fare sul serio, multando chi passa bruciando il rosso.

A Santarcangelo le telecamere che sanzionano chi passa col rosso c’erano già state, parecchi anni fa, sempre sulla via Emilia. Ma allora veniva utilizzata una tecnologia diversa, che aveva mostrato parecchie falle e aveva portato a un mare di proteste e di ricorsi al giudice di pace per annullare le multe. Tanto che nel 2009, dopo appena un paio di anni, le telecamere ai semafori furono disattivate. Questa volta no. Da quando le telecamere sono in funzione, infatti, "non ci è stato ancora notificato alcun ricorso. Nessuno, almeno per il momento, ha impugnato la sanzione fatta dai nuovi Vistared a Santarcangelo", spiegano dal comando di polizia locale. Qualche ricorso, c’è da giurarlo, arriverà. Ma per il momento nessuno è arrivato ufficialmente al comando di via Andrea Costa per questo motivo. "Molti dei multati, questo sì, ci chiamano per avere informazioni, per sapere quanto dura l’arancione, o per poter visionare le foto delle telecamere – spiegano ancora dalla polizia locale di Santarcangelo – Ma riteniamo che questo sia abbastanza normale, trattandosi di uno strumento nuovo". Ricorsi, invece, come detto ancora non ci sono.

Rispetto ad altri comuni (anche vicini) che hanno installato impianti Vistared, a Santarcangelo le telecamere sanzionano soltanto chi passa con il rosso. Nessuna multa invece per chi oltrepassa la linea bianca senza attraversare l’incrocio, né – naturalmente – quando il semaforo è ancora arancione.

Nei due semafori di Santarcangelo dove sono attivi i Vistared, l’arancione è stato tarato per durare 6 secondi. Le tabelle luminose ai semafori avvisano gli automobilisti dei secondi che mancano prima che scatti il rosso, scandendo il tempo con il conto alla rovescia.