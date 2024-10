Vivere Riccione in regalo sabato ai lettori

E’ l’ora di ‘Vivere Riccione’. Sabato torna in edicola l’inserto dato in omaggio ai lettori del Carlino. In questo numero i lettori verranno trasportati direttamente sul campo da tennis insieme ad Alessandro Pecci, il 23enne riccionese e portabandiera della città, che proprio di questo sport ne ha fatto una ragione di vita. Spegneremo le 102 candeline di Riccione, tanti sono gli anni dall’autonomia comunale dell’ex frazione di Rimini. Il 95enne Rodolfo Francesconi ripercorrerà le battaglie per l’indipendenza e la nascente industria turistica. Voce anche a Giacomo Agostini (foto), la leggenda delle due ruote, vincitore di quindici mondiali di motociclismo ed ora cittadino onorario di Riccione. Un viaggio che parte dalle prime gare negli anni ’60, proprio nel circuito cittadino della Perla. Altri auguri a Riccione, ma questa volta fatti attraverso l’arte e la creatività di sette ragazze che proprio sabato presenteranno i loro lavori di live painting in piazzale Ceccarini, tra musica e tanto divertimento. Infine una passione lunga 350 chilometri percorsi in ben 129 ore. Stiamo parlando del riccionese Andrea Fuzzi e del suo amore per le maratone di alta quota. Specialità? Correre sopra i 3mila metri di altezza anche con condizioni meteo avverse e la temperatura del termometro sotto zero.

