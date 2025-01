Viveva a Sassofeltrio. Ma era ricercato

I carabinieri di Montegrotto Terme (in provincia di Padova) hanno arrestato in esecuzione di un mandato di cattura internazionale un cittadino romeno di 46 anni, domiciliato a Sassofeltrio, ricercato dall’autorità giudiziaria del suo Paese. Il 10 gennaio il 46enne, ospite in un hotel delle terme, si era appena registrato alla reception e l’addetto aveva inserito i suoi dati nel portale "alloggiati web". Il sistema ha generato un alert e una pattuglia dell’Arma è stata inviata dalla Centrale Operativa di Abano Terme alla struttura, dove è stato rintracciato l’uomo nella sua camera e accompagnato alla Compagnia Carabinieri, per gli accertamenti del caso. L’uomo è stato tratto in arresto in esecuzione del mandato di arresto emesso dalla magistratura romena nell’agosto 2024, per reati contro il patrimonio e sequestro di persona in concorso commessi tra febbraio e maggio. L’arrestato è stato accompagnato alla casa circondariale di Padova, dove dovrà scontare una pena tra i sette e i 10 anni di reclusione.