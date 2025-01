Voli diretti da Monaco e Barcellona per Key Energy

Corrado Peraboni (nella foto), l’ad di Ieg, l’aveva annunciato facendo il bilancio del Sigep: "Il volo da Monaco di Baviera durante i giorni della fiera ha funzionato bene. Presto avremo la programmazione dei voli annuali in occasioni delle manifestazioni fieristiche". Così sarà. Dal 5 al 7 marzo la Fiera di Rimini ospiterà Key - The Energy Transition Expo, il salone dedicato all’energia e alle fonti rinnovabili. E dal 4 al 7 marzo saranno operativi ogni giorno i voli da Monaco di Baviera e da Barcellona. Sarà ancora la Luxwing, piccola compagnia aerea privata (con sede legale a Malta) specializzata in aerotaxi e voli privati, a operare i collegamenti da Monaco e Barcellona, proprio come ha fatto nei giorni del Sigep. Sarà utilizzato un aeromobile da 78 posti. Ieg ha già lanciato l’offerta sul sito della fiera di marzo: "I voli saranno attivi ogni giorno dal 4 al 7 marzo, con orari pensati per agevolare i collegamenti internazionali e tariffe a partire da 99 euro". L’operazione sarà ripetuta anche in occasione di altre fiere, come Macfrut, in programma dal 6 all’8 maggio. L’obiettivo di Ieg e dell’aeroporto ’Fellini’ è di garantire le rotte durante tutte le principali manifestazioni fieristiche.