Ztl in centro, controlli sui permessi . Ultimatum a migliaia di residenti: "Ma niente multe nei primi mesi"

Residenti avvisati, mezzi salvati. In questi giorni il Comune inizierà a inviare le lettere a tutti coloro che abitano in centro storico, per avvertirli della ‘nuova’ Zona a traffico limitato. I varchi d’accesso presidiati dalle telecamere, spente da sei anni, saranno in tutto 13. Ciascuno funzionerà con orari diversi, tranne i 3 nel borgo San Giuliano e quello in via Giovanni XXIII, che saranno attivi 24 ore su 24. Il ‘vigile elettronico’ sarà in funzione tra poche settimane: verrà attivato tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, il tempo necessario per mandare le lettere a tutti i residenti e montare la nuova segnaletica. Nel frattempo gli uffici stanno concludendo i controlli su tutti i permessi rilasciati in passato. Prima che le telecamere della Ztl in centro venissero disattivate, erano quasi 12mila i titolari di permessi per la Ztl tra residenti (5.900), gestori di ttività economiche e fornitori (altri 1.700), titolari di imprese per riparazioni urgenti (altri 2.100) e altri 2mila autorizzati alla circolazione (tra loro medici, agenti di commercio, fiorai). I controlli sono serviti a verificare chi ha ancora diritto al pass e chi no. E le lettere serviranno anche ad avvisare chi ora dovrà regolarizzare la propria posizione, per avere il permesso, e chi invece ha perso i requisiti. Un discorso che vale per i residenti e per tutti gli altri (commercianti, artigiani, medici e operatori vari) che possono usufruire del pass.

"Durante i primi mesi di attivazione delle telecamere – ribadisce il sindaco Jamil Sadegholvaad – non faremo le multe. Proprio come è accaduto per la Ztl del lungomare a Rimini nord, anche per quella del centro ci sarà una fase di pre-esercizio, durante la quale non verranno elevate sanzioni". Una fase che durerà, nelle intenzioni del Comune, almeno 3 o 4 mesi. Fino alla primavera, quindi, niente multe. "Nel periodo di pre-esercizio – conclude il sindaco – raccoglieremo le eventuali proposte di miglioria da parte di residenti, titolari di attività commerciali e altri operatori. Questo per far sì che, quando partiremo ufficialmente (con le sanzioni, ndr) saremo in armonia con tutto". Tra le novità della Ztl in centro è stata introdotta la possibilità di pass temporanei a famigliari e amici dei residenti. "Come per la Ztl di Rimini nord – spiega l’assessore alla mobilità Roberta Frisoni – i permessi a parenti e amici saranno concessi in un numero massimo di 30 accessi al mese".

Manuel Spadazzi