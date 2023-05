Alberta Ferretti, sfilata a Rimini e dedica agli alluvionati: “Io ci sono”

Rimini, 26 maggio 2023 – Malinconica e onirica. Poetica e visionaria. Un omaggio alla sua terra, un omaggio a Federico Fellini.

Alberta Ferretti con i suoi abiti a Castel Sismondo racconta la Romagna che sogna, ma senza dimenticare quella che in questo momento soffre, spala fango, si rimbocca le maniche.

Quella che a fine sfilata si prende la passerella. Quei trentadue ragazzi e ragazze, volontari che in questi giorni si sono attivamente impegnati in favore della Romagna alluvionata indossando la T-shirt ‘Io ci sono’ grazie alla quale si raccoglieranno fondi per sostenere il territorio. Gilet, sete e chiffon, mantelli scintillanti sotto gli occhi di una parata di vip che ammirano incantati la nuova collezione Resort 2024 .

"Essere qui per me è fantastico. Il mio sogno – dice la stilista cattolichina – Quando sono all’estero, quando parlo con clienti stranieri, appena dico Rimini mi rispondono subito Fellini! ".

La sfilata di Alberta Ferretti a Castel Sismondo, Rimini

E, allora, tutto ricorda il Maestro. Ogni abito, ogni immagine proiettata sulle mura del castello, le musiche. Tutto riporta alle atmosfere felliniane a due passi dal Fulgor, nel cuore della città del Maestro.

Un omaggio a Rimini e al suo più illustre sognatore. E sotto le stelle di Castel Sismondo, non mancano le stelle del cinema e della tv. Bellissime nei loro lunghi abiti le attrici Rocio Munoz Morales, Francesca Chillemi, Anna Foglietta, Valentina Lodovini, Greta Ferro, Giulia Arena. Non poteva mancare Sandra Milo per la quale gli anni non sembrano mai passare.

Siedono in prima fila la nipote del regista Francesca Fellini Fabbri, il ministro al Turismo, Daniela Santanchè, il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni. Che guarda alla Romagna come "a una terra di grandi lavoratori – dice la Borgonzoni – capaci di ripartire davanti ad ogni ostacolo con la tenacia e la forza che li contraddistinguono nel mondo. Eventi come questo sono ora ossigeno per il tessuto economico. Impossibile non amare la riviera e la sua gente, questa estate si scelga la Romagna per le vacanze".

Fuori dall’area riservata agli invitati ci sono migliaia di persone. Riminesi (e non solo) che ammirano, incuriositi e stupiti, gli abiti firmati dalla loro illustre concittadina, ambasciatrice di stile nel mondo. Quegli abiti fanno sognare una terra che ha bisogno, ora più che mai, di vivere in posto dove Tutto si immagina.