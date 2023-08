Ferragosto, La vita in diretta al Tiki26 di Rimini con il Bagnino d'Italia

Rimini, 14 agosto 2023 – "L'estate a Rimini è poesia, è divertimento, è allegria, sorriso, cultura del benessere e amore, perché in riva al mare nascono tanti amori" con queste parole il bagnino d'Italia del Tiki 26, Gabriele che da 36 anni gestisce il villaggio del mare dove si può mangiare, sorseggiare un aperitivo al tramonto, dedicarsi al benessere e rilassarsi al meglio, invita tutti a festeggiare il Ferragosto in Romagna, nella capitale del turismo Rimini.

E anche la tv ha accolto l'invito, tanto che "La vita in diretta", la celebre trasmissione di costume pomeridiana di Rai Uno, porterà i suoi camera-men sulla spiaggia più famosa di Rimini, il Tiki 26, per celebrare il Ferragosto nel villaggio del benessere e del sole, creato da Gabriele Pagliarani, il Bagnino d'Italia, ben 36 anni fa.

Lui, il primo a credere alla lunga stagione (da aprile ad ottobre) ha creato un vero e proprio villaggio vacanze in grado di soddisfare tutti in maniera trasversale, con ristorante e chiringuito, palestra a a cielo aperto, zona relax con idromassaggio, pad surf, corsi sportivi e dj set al tramonto, e così mostrerà a tutta l'Italia come si può vivere in riva al mare, con tutti i confort del caso.

Un grande esempio di imprenditorialità, accoglienza e passione romagnola, quello del bagnino d'Italia, che mostrerà nel programma di Rai Uno, condotto da Gianluca Semprini e Nunzia de Girolamo, reduce da un tour nelle principali località turistiche dell'Italia per portare la sua esperienza di imprenditore appassionato, nel programma Rai, siamo sicuri che sarà il più seguito di ferragosto.

Carisma, passione e idee geniali per questo bagnino per antonomasia, ambasciatore del modello balneare vincente, che ha portato con la sua indole da combattente tanta innovazione nel turismo da spiaggia, e la sua solarità contagiosa in chi vede in lui, un esempio da seguire per fare turismo sano e accogliente.

Sua l'idea del presepe di sabbia del Natale, sua la battaglia per il mare pulito e suo l'invito a venire in Romagna per le vacanze, dopo l'alluvione, bevendo un bicchiere d'acqua di mare, subito dopo la tragedia di maggio.

Il modello di stabilimento balneare romagnolo viene replicato in tutta Italia ed esportato anche all'estero, e se c'è un grande ambasciatore, questo non può essere che Gabriele Pagliarani.