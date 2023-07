Ivan Graziani, l’omaggio di Novafeltria: maledette malelingue

Novafeltria (Rimini), 12 luglio 2023 – Novafeltria è stata per anni il luogo dell’anima di un grande Artista che ci ha lasciato troppo presto: Ivan Graziani. Dopo il grande successo della prima edizione di Maledette Malelingue Festival che si é tenuto per la prima volta lo scorso anno a Novafeltria per omaggiare Ivan Graziani a 25 anni dalla sua scomparsa, la Proloco di Novafeltria, la famiglia Graziani, il Comune di Novafeltria e la Consulta Giovani, sono pronti per il bis celebrandolo con esibibizioni di artisti come Federico Poggipollini, Cristina Donà, Andy dei Bluvertigo, Filippo Graziani e Lucio Corsi.

La seconda edizione di Maledette Malelingue Festival si terrà sabato 15 e domenica 16 luglio nella spettacolare cornice del Parco Ivan Graziani , intitolato proprio l’anno scorso durante il Festival con l’inaugurazione dell’ingresso con il maxi occhiale rosso che trasporterà il pubblico dentro il pensiero, la musica, la poetica del grande cantautore. Nelle due giornate del Festival sarà presente il Club Tenco con lo speciale format “Il Tenco ascolta”, ideato per dare la possibilità ad artisti emergenti di farsi ascoltare dal pubblico e dai membri del Direttivo del Club stesso.

“Si tratta di una grande opportunità e una vetrina unica per gli artisti che vogliono intraprendere un percorso in campo musicale “ racconta Anna Graziani, moglie dell’autore di Pigro, “perché chi sarà selezionato per Il Tenco Ascolta potrebbe essere selezionato in seguito per altre iniziative del Club, fino a essere chiamato a esibirsi all’annuale Rassegna della canzone d’autore di Sanremo”. Grandi nomi della musica italiana, si esibiranno sullo stesso palco domenica 16 luglio in occasione del grande Concerto all’Arena sul Fiume: uno spettacolo unico, ideato per questo speciale evento con Filippo Graziani, Cristina Donà, Andy (Bluvertigo), Lucio Corsi e Fede PoggiPollini. “Saranno due giornate ricche di musica in ogni angolo del Parco” continua Anna Graziani, “già dal sabato infatti a partire dall’aperitivo saranno moltissimi gli artisti ad esibirsi nelle varie postazioni che si troveranno lungo tutto il percorso del Festival e anche quest’anno ci saranno laboratori didattici per bambini, conferenze con relatori e presentazioni di libri, esposizioni, degustazioni di prodotti enogastronomici e food trucks.”