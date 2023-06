Mattia Zaccagni sposa Chiara Nasti e la Lazio: il momento d’oro del calciatore romagnolo

Bellaria, 23 giugno 2023 – Martedì il matrimonio in grande stile con Chiara Nasti nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma, e nei prossimi giorni, dopo la luna di miele, un altro appuntamento importante per Mattia Zaccagni, calciatore classe ‘95 originario di Bellaria.

La firma sul prolungamento di contratto con la Lazio che legherà l’esterno alla società di Claudio Lotito fino al 2027.

Un matrimonio da favola

Il giocatore della Lazio e la 25enne blogger napoletana, fidanzati dal 2021, hanno scelto la Capitale come location del loro giorno più bello.

Un evento celebrato non in una chiesa qualunque, i due giovani, infatti, martedì 20 giugno si sono sposati nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la stessa che nel 2005 ha fatto da sfondo anche al matrimonio alla coppia, ormai ex, più famosa del calcio italiano: Francesco Totti e Ilary Blasi.

I due novelli sposi, già genitori di Thiago nato lo scorso novembre, hanno poi festeggiato con parenti e amici a villa Miani. Nella esclusiva villa a Monte Mario, da dove si può ammirare dall’alto la città eterna, dopo il rito religioso sono arrivati i circa 200 invitati.

Al ricevimento, che è andato avanti tra balli, karaoke, lancio del bouquet, taglio della torta e cambi di ben tre abiti per la sposa, hanno partecipato diversi personaggi del mondo dello sport: dai compagni di squadra di Mattia, Ciro Immobile, Danilo Cataldi e Alessio Romagnoli al velocista Marcell Jacobs.

Rinnovo: quanto guadagnerà Zaccagni

Dopo una grande stagione con la maglia della Lazio, il calciatore cresciuto nel settore giovanile del Bellaria ha messo a segno il suo goal più bello e importante a fianco di Chiara. Ma dopo la luna di miele per Mattai sarà il momento di dire di sì anche a Lotito.

Il rinnovo fino al 2027, a 3 milioni a stagione, è già pronto, le parti sono già d’accordo ora si attende solo la firma nero su bianco sul contratto.

Un prolungamento che Mattia Zaccagni si è guadagnato sul campo con ben dieci reti segnate in stagione. Mattia è stato uno dei protagonisti del secondo posto in campionato della Lazio, ed è stato senza dubbio il migliore giocatore romagnolo della Serie A.