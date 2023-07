Max Angioni all'Arena Regina di Cattolica con ‘Miracolato tour’

Cattolica, 13 luglio 2023 – Si ride e si riflette a Cattolica questo venerdì. Dopo la co-conduzione alle Iene, in coppia con Belen Rodriguez, Max Angioni, torna sulla scena proponendo uno show che racconta i nostri tempi in chiave ironica e inaugura la stagione dei comici all' Arena della Regina di Cattolica, il 14 luglio alle ore 21.15, con lo show dal titolo "Miracolato". Reduce dai successi di Italia's Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, porta in scena uno spettacolo che lo consacra come uno dei nuovi volti più importanti del panorama comico italiano.

Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati in una scena minimalista in cui Max Angioni racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport e alla maledizione di arrivare secondo. Tra interazioni con il pubblico e incursioni del suo folle personaggio, Kevin Scannamanna.

Il comico che sta bruciando tutte le tappe, ha frequentato l'Accademia del Comico a Milano, e ha iniziato la sua esperienza in televisione nel 2018, quando è salito per la prima volta sul palco di Zelig, ed è continuata sempre in Zelig portando personaggi ispirati alle serie tv Il trono di spade e Star Wars. Con la partecipazione a Italia Got Talent del 2021, classificandosi secondo, ha attirato l'attenzione dei giudici e del pubblico, recitando un monologo basato su una lettura del Vangelo e dei miracoli di Gesù, uno sketch nato dalla noia della quarantena, che non è passato inosservato. Nel 2020 Angioni ha vinto il Festival del Cabaret di Martina Franca sottolineando che il punto di forza di questo comico, è saper rielaborare un classico in una chiave frizzante che arriva ai giovani, trattando tematiche moderne e contemporanee in modo schietto e diretto. Il suo modo di fare Stand Up Comedy, lo fa uno dei comici più cliccati sul web, i suoi spettacoli raggiungono un enorme pubblico a colpi di stream. Gli spettacoli comici, quest'anno all'Arena della Regina di Cattolica sono davvero tanti e con grandi artisti della risata italiana come Checco Zalone ( 29 luglio), Enrico Brignano ( 28 agosto), I Soliti Idioti (17 agosto), Francesco Cicchella( 4 agosto). Biglietti : Ticketone.