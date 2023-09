Mimmo di Mare fuori atteso alle Befane di Rimini: come sarà nella quarta serie?

Rimini, 15 settembre 2023 – "Nei primi Meet&Greet ero un po' frenato, ora capisco che è un qualcosa di essenziale far conoscere al pubblico la mia persona, e non solo il personaggio". Con queste parole l'attore Alessandro Orrei, che nella serie tv "Mare fuori" interpreta Mimmo, un personaggio ambiguo, s'appresta a godere del bagno di folla che sabato 16 settembre, alle 17 nel Centro Commerciale Le Befane di Rimini, e ad accogliere i fan di una serie che ha polverizzato tutti i record.

Insieme a Giovanna Sannino, interprete di Carmela, i due protagonisti saranno nel centro commerciale riminese per incontrare i fan per il Tour Meet&Greet, promosso da Wobinda Produzioni su licenza Rai.

Alessandro Orrei classe 1998, è l’attore che interpreta Domenico ‘Mimmo’ dalla seconda stagione di Mare Fuori.

Cresciuto in una famiglia onesta ma estremamente povera, Mimmo è entrato volontariamente nel mondo della camorra, illuso dall’idea di poter ottenere una migliore condizione di vita.

È diventato inizialmente un affiliato del clan dei Ricci, convincendo Don Salvatore a farsi assumere. Si lascia arrestare di proposito per detenzione di cocaina venendo rinchiuso all’IPM, in modo da attuare il piano per far evadere Edoardo. In realtà Mimmo si è venduto a Wanda Di Salvo, quindi aiuta Edoardo ma solo per dare agli uomini di Donna Wanda l’occasione di ucciderlo, benché il piano fallisca.

Alessandro, che emozione prova ad assistere a questi bagni di folla, tante persone che vogliono stringerle la mano e fare un selfie con lei?

"Confesso che ero un po' spaventato quando me lo hanno proposto. Poi ho compreso che è il modo più semplice per farsi conoscere come persona che ha una sua sensibilità profonda. Incontrare i fan è un modo per mettersi a nudo, c'è molta verità. Sul set devo interpretare un personaggio".

A proposito del suo personaggio, ha difficoltà ad interpretarlo?

"Mimmo non è empatico, non è uno che si fa voler bene. Però non è il male, ha ricevuto tanto male e si comporta di conseguenza perché non ha gli strumenti per combatterlo. Va aiutato, va compreso e portato sulla retta via".

Come si spiega il successo della serie?

"La serie racconta la verità di certi contesti, parla alla pancia, al cuore all'anima delle persone, è diretta, semplice. Ci sono tutti gli elementi del riscatto, della resilienza, non è immobile, si evolve, le storie dei personaggi stessi si emancipano in positivo, si liberano".

Anche Mimmo troverà una sorta di liberazione?

"Nessuno spoiler, stiamo girando la quarta serie, ne sono previste altre. Certo è che Mimmo non è un idolo, è una persona che ha sbagliato e sbaglia, non è bianco o nero, porta con sé tante sfumature. Al pubblico il compito di scoprirle".